Umbria | Di Maio candida la sindaca di Assisi Pd | sorpresi | sosteniamo Fora

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’annuncio di Di Maio sul Blog delle Stelle spiazza i Dem, che dicono di attendere «da giorni» la risposta su un altroto, esponente civico

matteosalvinimi : Ma quanta gente c’era ieri mattina per la Lega al mercato di Gualdo Tadino??? Incredibile. Il 27 ottobre l’Umbria… - HuffPostItalia : In Umbria rivolta M5s contro Di Maio: ipotesi dimissioni di massa tra i portavoce - TgLa7 : M5s lancia sindaca di Assisi come candidato a presidenza Umbria -