Tutte le forme del rugby

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 20 settembre 2019) Anticipiamo un articolo del numero del Foglio Sportivo in edicola domani e domenica. L'edizione di sabato 21 e domenica 22 settembre la potete scaricare qui dalle 23,30 di venerdì 20 settembre Un mese fa, al campus degli All Blacks organizzato e ospitato dall’Asr Milano all’Idroscalo, fra lezi

adri9lli : RT @ilfoglio_it: In Nuova Zelanda è religione, in Inghilterra tradizione, in Sudafrica è orgoglio, in Australia sole terra e mare, in Irlan… - ilfoglio_it : In Nuova Zelanda è religione, in Inghilterra tradizione, in Sudafrica è orgoglio, in Australia sole terra e mare, i… - LucaAlbrisi : È ora di agire. Tutti insieme. Non è questione di sesso, razza o religione; e neppure di specie. È una questione di… -