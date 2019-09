Torna all’Isola del Giglio la Ricciola Cup

“L’Isola di Einstein” - riTorna il festival di spettacoli scientifici : 100 appuntamenti in tre giorni all’Isola Polvese del Lago Trasimeno : Cento appuntamenti in tre giorni con divulgatori e scienziati da sette paesi europei. Torna così in grande stile, e dopo due anni, l’attesissimo festival, sempre più internazionale, di spettacoli scientifici unico in Europa: dal 30 agosto al 1 settembre 2019, ‘L’Isola di Einstein’ si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice dell’Isola Polvese, con cinque palchi a cielo aperto, per un fine settimana immersi nella natura nel cuore del ...