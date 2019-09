Temptation Island Vip | Elga Enardu | ‘Mi auguro che Serena e Pago si lascino’

Temptation Island - l'ultimo confronto fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni a Uomini e Donne : Dopo il confronto di ieri fra Vittorio Collina e Katia Fanelli, nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda l'incontro fra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, altri due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Proprio il secondo appuntamento col Trono Classico ha offerto la possibilità ai due di rivedersi ad un mese di distanza dall'ultima uscita. Come prevedibile, l'incontro fra i due giovani romani, che tanto ...

Temptation Island Vip - ex di Pago : “Serena? Mai vista in sette anni” : Serena Enardu di Temptation Island, Miriana Trevisan rivela: “Non la conosco” Temptation Island Vip nel suo cast vanta la partecipazione di Pago e Serena Enardu. L’artista è stato sposato con Miriana Trevisan, con cui ha un figlio. Miriana è stata intervistata da Novella2000 dove ha fatto una dichiarazione che ha un po’ spiazzato il pubblico di Temptation Island Vip. Miriana ha confidato di non conoscere Serena Enardu, nonostante ...

Temptation Island Georgette Polizzi si è sposata con Davide Tresse : Georgette Polizzi si è sposata con Davide Tresse, alle nozze hanno partecipato diversi volti del mondo dello spettacolo e dei social, con Georgette evidentemente emozionata per il grande giorno: “Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle ha confidato al settimanale “Spy”, che pubblica in esclusiva anche le foto della cerimonia della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo e con cui dovrò convivere tutta la vita e la perdita dei miei ...

Temptation Island vip - Ciro Petrone chiarisce : 'Non ho tradito Federica' : Ciro Petrone e Federica Caputo hanno lasciato anzitempo Temptation Island vip (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 con la conduzione della romana Alessia Marcuzzi) perché sono stati eliminati dalla produzione. In particolare, a pochi giorni dall'ingresso all'interno del villaggio, Ciro Petrone chiese un falò di confronto anticipato, ma la sua ragazza decise di rifiutare l'incontro perché voleva altre dimostrazioni dal suo ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - terza puntata : Serena delusa da un video di Pago : Sarà una puntata particolarmente movimentata quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5. Le prime Anticipazioni segnalano, infatti, l'ingresso di una nuova coppia che sostituirà Damiano Coccia 'Er Faina' e Sharon Macrì, usciti insieme dopo il falò anticipato. A sorpresa si invertiranno i ruoli tra Serena Enardu e Pago: dopo la sbandata di lei con il single Alessandro, ...

Temptation Island Vip 2 - le parole di Miriana Trevisan sull'ex marito Pago : "Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco", l'intervista alla showgirl campana, ex moglie di Pacifico Settembre.

Anticipazioni Temptation Island - Gabriele Pippo piange al falò (Video) : Terza puntata Temptation Island, Gabriele Pippo in lacrime durante il falò: cos’ha visto? Cosa succederà a Gabriele Pippo nella terza puntata di Temptation Island Vip? La pagina Instagram del programma ha già dato alcune Anticipazioni pubblicando un video in cui si vede il ragazzo decisamente provato: sicuramente vedrà qualche atteggiamento della sua fidanzata Silvia Tirado […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island, Gabriele ...

Temptation Island Vip 2019 : che fine hanno fatto Ciro e Federica : Temptation Island Vip 2: come stanno ora Ciro Petrone e Federica Caputo Che quest’anno il cast di Temptation Island Vip sia risultato azzeccato, proprio no: Er Faina e Sharon hanno lasciato il programma prima del previsto senza dare troppo spettacolo mentre Ciro Petrone e Federica Caputo hanno abbandonato l’isola delle tentazioni addirittura dopo pochissime ore dalla separazione. Questo per volere di Ciro che, driblando cameramen è ...

Georgette Polizzi di Temptation Island furiosa : cosa è successo dopo il matrimonio con Davide : Georgette Polizzi e Davide Tresse sono moglie e marito da pochi giorni. La coppia, la prima di Temptation Island a convolare a nozze, si è sposata il 15 settembre scorso. Alla cerimonia, che si è svolta in un edificio in stile industriale a Vicenza dove Davide è arrivato direttamente in Ferrari e ha aspettato la sua sposa non mancavano volti noti: l’influencer e modella Elisa D’Ospina, l’ex tronista Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Giada ...

Ilaria e Massimo oggi : la nuova vita dell’ex coppia dopo Temptation Island : Temptation Island, Ilaria e Massimo dopo il falò: la nuova vita dell’ex coppia Ilaria e Massimo sono stati senza dubbio due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. I fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si sono immediatamente affezionati alle vicende dell’ormai ex coppia. Ricordiamo infatti che nel corso del falò di confronto, […] L'articolo Ilaria e Massimo oggi: la nuova vita ...

Temptation Island Vip - Ciro e Federica : ecco cos’è accaduto dopo il reality : Temptation Island Vip, Ciro e Federica: il presunto tradimento e le novità dopo il reality Ciro e Federica formano la prima coppia che ha lasciato Temptation Island Vip. Solo dopo qualche giorno di separazione, l’attore si è ritrovato a non riuscire a sopportare la distanza dalla fidanzata, tanto da chiederle il falò di confronto anticipato. […] L'articolo Temptation Island Vip, Ciro e Federica: ecco cos’è accaduto dopo il ...

Temptation Island - Miriana Trevisan parla dell’ex Marito Pago : “Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco” : “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex Marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, ...

Temptation Island : lo studio di Uomini e donne difende Katia dall'ex. Esagerato darle della poco di buono : Il viaggio nei sentimenti di Katia Fanelli e Vittorio Collina si è concluso male a Temptation island, la cui ultima edizione è stata condotta sempre da Filippo Bisciglia. Collina, nella trasmissione, aveva palesato di sentirsi continuamente mancato di rispetto, per vie delle battute che Katia era solita lanciare ai tentatori e sul suo conto, durante la loro esperienza intrapresa al docu-reality sui tradimenti. E alla fine Vittorio ha deciso di ...

“Tutta la verità tra me e Ida”. Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco : Tra Andrea Filomena e Ida Platano sarebbe scattata una certa simpatia, complice la relativa vicinanza geografiche. La dama di Brescia ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Riccardo Guarnieri e proietta il suo sguardo e il suo cuore verso il futuro. L’ultimo tentativo questa estate, quando è andato da lei a Brescia ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, rivelato da Ida nello studio di ‘Uomini e Donne’, dove si sono incontrati.\\ “Ci ...