Porta a Porta | Mara Venier svela il dramma a Bruno Vespa | Il tunnel della

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore Portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

Coop ritira prodotti dagli scaffali per rischio allergeni : “non consumare - riPortare al punto vendita” [INFO] : La catena di supermercati Coop ha pubblicato sul proprio sito web l’avviso di richiamo per un lotto di Olive Farcite in Olio di girasole 280g. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Coop precauzionalmente ha ritirato il prodotto dalla vendita. Invitiamo i consumatori allergici ai solfiti che l’avessero acquistato a non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per ...

Carige - Modiano all’assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il Portafoglio crediti senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

Milan-Inter - Giampaolo non ha dubbi : “derby imPortante - ma non crocevia. Conosco il calcio di Conte - noi giochiamo offensivi” : Marco Giampaolo si dimostra sereno alla vigilia di Milan-Inter: derby importante ma non ‘crocevia’ della stagione secondo l’allenatore rossonero che proporrà un calcio offensivo senza snaturarsi Vigilia importante quella che anticipa il derby di Milano, per Milan e Inter una delle partite più importanti di ogni stagione. Sarà la prima volta di Giampaolo come allenatore dei rossoneri che si presentano alla stracittadina ...

Laver Cup – Dominic Thiem Porta in vantaggio l’Europa : Shapovalov sconfitto in 3 set : Dominic Thiem porta in vantaggio il Team Europa nella sfida d’esordio della Laver Cup: il tennista austriaco batte Denis Shapovalov al terzo set Inizia finalmente lo spettacolo della Laver Cup, torneo che mette di fronte Team Europa e Team Resto del Mondo al Palexpo di Ginevra, Svizzera. La prima vittoria va a Dominic Thiem, numero 5 al mondo, che supera il canadese Denis Shapovalov (numero 33 ATP) con il punteggio di 6-4 / 7-5 / 13-11. Nel ...

Migranti - sudanese ucciso dopo essere stato riPortato in Libia da Guardia costiera : ‘Uomini armati hanno sparato dopo tentativo di fuga’ : Era in un gruppo appena fermato in mare e riportate indietro, in Libia. Una volta a Tripoli ha provato a fuggire: i “uomini armati” (“armed men”, si legge nel comunicato) hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. E’ morto così un migrante sudanese, come riporta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia. E’ accaduto nel centro di Abusitta, ...

Juventus - Bernardeschi risponde alle accuse degli ultras : “do la maglia a chi voglio - i tifosi bianconeri sono tutti imPortanti” : Federico Bernardeschi risponde via social alle accuse degli ultras, venute alla luce tramite le ultime intercettazioni: il messaggio del calciatore è forte e chiaro Nel corso dell’inchiesta Last Banner, nella quale sono stati intercettati e poi arrestati diversi ultras della Juventus, è venuto fuori il nome di Federico Berardeschi. Il calciatore bianconero non ha commesso nulla di male, ma è stato preso di mira per aver regalato la sua ...

Azienda cerca impiegati - l’imPortante che non siano né dello scorpione né della vergine : Una Azienda cerca impiegati e per questo ha messo un annuncio ma ha sottolineato che non devono essere né del segno della vergine né del segno dello scorpione. Questa annuncio di lavoro decisamente bizzarro è stato messo su una bacheca dell’università di Wuhuan, nella Cina centrale, e ha scatenato il putiferio. Una dipendente dell’Azienda ha risposto alle domande che chiedevano il perché di questa scelta dicendo che, dopo aver fatto ...

Bono Vox : commissiona murales contro l'HIV e investe in droni che trasPortano farmaci : Bono Vox commissiona dei murales in molte città del mondo per sensibilizzare le persone al problema dell'HIV. Tra i suoi progetti per il sociale, anche l'ingresso in una società che ha l'obiettivo di fornire farmaci salvavite con i droni. Bono racconta di come negli anni 80 il contributo degli artisti di strada sia stato decisivo per denunciare il virus dell'HIV e di come ancora oggi ci sia bisogno d'agire e sensibilizzare le persone su questa ...

Porta a Porta - perché Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

EcoTyre torna a supPortare Puliamo il Mondo : in programma interventi di raccolta straordinaria di PFU : Per il 7° anno consecutivo EcoTyre rinnova la partnership con Legambiente, supportando Puliamo il Mondo (20, 21 e 22 settembre), l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. Il Consorzio – primo in Italia per numero di Soci (quasi 800) e secondo per quantitativi di PFU gestiti (oltre 44 milioni di kg nel 2017) con una rete capillare di più di 12.000 punti serviti, gommisti e ...

Acquisto auto imPortazione tedesca : vantaggi fiscali e quali problemi? : Acquisto auto importazione tedesca: vantaggi fiscali e quali problemi? Si parla spesso di voler modificare il bollo auto facendo pagare di più a chi inquina, ma questa misura prevede un problema: chi non può permettersi di acquistare un’auto nuova, e quindi meno inquinante, sarebbe doppiamente penalizzato. Per questo motivo, quando si parla di Acquisto auto, oggi sempre più spesso ci si sente dire di andare all’estero. Magari di acquistare ...

X Factor - il 16enne Porta il suo brano intitolato “Carote” e spiazza i giudici. Sfera Ebbasta : “Hai tutta la lista della spesa…” : Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, ieri sera è andata in onda su Sky la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo ...

L'orrore - la propaganda e l'onestà : cosa dovete sapere sul rePortage dallo Yemen : Il nostro lavoro è stato sottoposto a controllo giorno e notte da un delegato imposto dal ministero del governo del Nord. Questo ha inciso sulla spontaneità delle persone che abbiamo incontrato. Non è raro accada in guerra. Ma è giusto che il lettore conosca le condizioni di lavoro (e i limiti imposti) ai giornalisti Yemen, l’inferno dei bambini " cosa sta succedendo in Yemen e perché si rischia una nuova escalation militare"