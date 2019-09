“Match It Now” | al via da domani la campagna per reclutare giovani donatori di midollo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Anche quest’anno Match It Now torna nelle piazze italiane, dal 21 al 29 settembre, per sensibilizzare itra i 18 e i 35 anni sulla donazione delosseo e delle cellule staminali emopoietiche. Saranno 180 le piazze coinvolte su tutto il territorio nazionale: volontari, medici e personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale scenderanno in campo per fornire tutte le informazioni sul tema e per offrire la possibilità di iscriversi al Registro ItalianodiOsseo (IBMDR) 1 attraverso un primo screening. Basterà sottoporsi a un semplice prelievo di saliva – o del sangue – e rispondere a qualche domanda sul proprio stato di salute per candidarsi a diventare donatore diosseo e cellule staminali ematopoietiche, quelle cioè che danno origine a tutte le cellule del sangue. Aumentare il numero deiiscritti al Registro IBMDR e, ...