Mario Rui | “Siamo forti di testa Lotteremo per lo scudetto”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019)Rui protagonista di un’incredibile prestazione in Champions contro il Liverpool è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. “Questo gruppo è più forte di, di mentalità. Stiamo andando in quella direzione. Ci crediamo per lo scudetto. Sarà un campionato più equilibrato. Ma noi ci siamo” Il difensore ha commentato il fatto di essere stato eletto all’unanimità il migliore in campo “Mi fa piacere questo giudizio, ma mi fermo sul giudizio per la squadra e per il collettivo. I singoli possono venire fuori, ma è stata tutta la squadra ad aver fatto bene. Da solo credo possa giocare solo Koulibaly (ride, ndr). Abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento, complimenti a tutti. Dobbiamo però riconfermarci già domenica, è una squadra difficile, li abbiamo già analizzati un po’. Se non facciamo bene domenica la gara col Liverpool quasi non sarà ...

annatrieste : Sì Mario Rui migliore in campo in #NapoliLiverpool - annatrieste : Mario Rui che fronteggia da solo l'arrivo dell'armata rossa in contropiede con la faccia del terrore e al tempo ste… - annatrieste : L'intelligenza tattica di Mario Rui che crossa alto con Lozano e crossa basso con Llorente. Voi vi pensate che è un… -