LI CONOSCI DAVVERO? Approfondiamo la storia dei Santi Martiri Coreani

(Di venerdì 20 settembre 2019)Andrea Kim Taegon, prete, e Paolo Chong Hasang e compagni(20 settembre) Il 6 maggio 1984, in occasione del suo viaggio pastorale a Seul, San Giovanni Paolo II iscrive 103nel calendario dei. È la prima canonizzazione dei tempi moderni fuori Roma! La loro memoria liturgica è fissata al 20 settembre perché alcuni subirono ilo proprio in questo giorno, altri invece in quello seguente. Gli albori di questa fioritura si ebbero con la figura del coreano Yi Byok, che creò un centro di ricerca culturale d’ispirazione cristiana. Quando il padre minacciò di suicidarsi, se il figlio non avesse abbandonato la sua pratica, Yi Biok confessò la propria fede digiunando, pregando incessantemente giorno e notte, senza cambiarsi d’abito e stando a terra senza mai muoversi. Dopo quindici giorni, all’età di 31 anni, ...

