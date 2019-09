Il dirigente Autostrade ammette di aver fatto pressioni per i report falsi

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Gli inquirenti che indagano suisui viadotti Pecetti e Paolillo avevano ragione. Il muro di omertà inizia a registrare qualche crepa. A rompere il silenzio e a parlare davanti ai magistrati è stato, ieri, Gianni Marrone, direttore del tronco autostradale pugliese, ai domiciliari. Con lui è stato ascoltato il suo strettissimo collaboratore, Luigi Vastola, per il quale è stata prevista solo l’interdizione. Marrone e Vastola, racconta Il Secolo XIX, si sono presentati in aula con due grossi faldoni. Hanno depositato foto, materiali e documenti. L’ammissione Hanno dichiarato che le loro conversazioni – intercettate – sono state interpretate male. Hanno ammesso che facevano pressione sugli ingegneri di Spea, ma hanno spiegato che lo facevano perché le loro relazioni erano sbagliate all’origine. Marrone si è difeso davanti ai pm dicendo: “Non è ...

