Francia | trovato cadavere smembrato in un bosco | è di un italiano

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Era sparito il 9 luglio scorso Vittorio Barruffo, 44 anni nato a Napoli. Il suo corpo, secondo quanto hanno confermato i giornali locali e poi le analisi del Dna, è statodomenica scorsa da un cacciatore nell’Isere, dipartimento francese della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Ilerae avvolto in un telo di cellophane, lasciato in un’area boschiva di Charette, a circa trenta chilometri da Bourgoin-Jallieu. Secondo i risultati dell’autopsia (ne sono in realtà state fatte due per le condizioni del corpo) ci sono «lesioni craniche», causate da un «oggetto contundente». Lo ha spiegato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant. Saranno effettuate «ulteriori analisi per scoprire di più sulle circostanze e le cause della morte». In un sacchetto di plastica accanto al corpo è statoun ciondolo che indossava abitualmente. Il quotidiano Le Dauphiné libéré ...

