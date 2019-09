Carbonara challenge | se riesci a mangiarne un chilo | non paghi

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tutti a Roma per mangiare (senza pagare) undiTutti a Roma per mangiare (senza pagare) undiTutti a Roma per mangiare (senza pagare) undiTutti a Roma per mangiare (senza pagare) undiTutti a Roma per mangiare (senza pagare) undi«Ne mangerei all’infinito»: l’abbiamo pensato tutti, almeno una volta, al primo boccone del nostro piatto preferito. Di sicuro lo penseranno loro, i partecipanti al contest che in questi giorni ha preso il via tra i tavoli di un piccolo ma ormai consolidato ristorante romano, chiamando a rapporto i «pasta lovers» più sfegatati e più «famelicamente» allenati. La sfida è questa: chi riesce a mangiare un– e ripetiamo scandendo, un– di spaghetti o tonnarelli fatti in casa alla(conditi quindi con uova, guanciale e pecorino, non il proprio ...

cronacadiroma : Volete accettare la sfida? Ecco come fare #carbonarachallenge #13settembre #Roma - edoardofraioli : Milano ? Il Maritozzo Rosso c’è! C’è solo un maritozzo, una Maritozzooo, c’è solo un maritozzo :-)… - mikeburx : Eccomeeee, arrivooo ?? -