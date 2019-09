Boschi | Italia Viva non sarà un partitino Grazie a noi il governo avrà più

Maria Elena Boschi - attacco a Casaleggio e messaggio al governo : "Chi entrerà in Italia Viva" : Si fa sentire, Maria Elena Boschi, tornata al centro - almeno per ora - della cronaca politica. Sarà lei infatti uno dei volti di punta di Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi nata dopo l'addio al Pd. La fu sottosegretaria, intervistata dal Corriere della Sera, prima prova a rassi

Italia Viva - Boschi : “Non siamo un partitino - davanti a noi c’è una prateria” : Maria Elena Boschi parla di Italia Viva e si dice certa che la nuova formazione politica di Matteo Renzi può riscuotere un grande successo: "Penso che Italia Viva non sarà un partitino. Ma che ve ne fosse bisogno non c’è dubbio: c’è una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull’assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio".Continua a leggere

Italia Viva : Marattin - ‘lunedì iniziativa con Boschi a Ferrara - ma debutto a Leopolda’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Non è il debutto di Italia Viva (quello ci sarà alla Leopolda), ma un’iniziativa dei Comitati di Azione Civile di Ferrara, programmata sin da prima dell’estate. Ma ciononostante, una buona occasione per parlare di quello che ci aspetta! Vi aspettiamo a Ferrara lunedì alle 18, con Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e il sottoscritto, coordinati da Piero Giubelli”. Lo scrive Luigi ...

**Italia Viva : ipotesi Boschi-Faraone capigruppo Camera e Senato** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Gruppi pronti per Italia Viva. A tempo di record, appena 48 ore. Risolto il nodo del simbolo al Senato, la prossima settimana ci sarà l’insediamento ufficiale dei nuovi gruppi e quindi la scelta dei presidenti. Se ne sta discutendo, spiegano fonti parlamentari di Iv, e al momento l’ipotesi sarebbe quella di Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera e -in osservanza al principio di parità di ...

