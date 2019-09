Platinette | “Mi manca un affetto Il primo fidanzato mi scaraventò dal Maggiolino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Niente più tv per. È ora di una dieta seria. In un’intervista rilasciata al Corriere Mauro Coruzzi ha spiegato che non parteciperà alla prossima stagione di Italia sì! perché dovrà iniziare una cura importante contro il “mangiare compulsivo”. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso – ha spiegato – oramai per scendere la scala di quello studio tv mi appoggiavo al corrimano claudicante come se avessi sulle spalle un altro uomo di cento chili”.racconta di aver perso negli ultimi due mesi circa 25 chili, ma anche di aver perso “il gusto dell’abbuffata”. Da luglio 2019 ha iniziato a seguire una dieta liquida, poi è tornato ad una solida personalizzata affiancandola a sedute di psicoterapia. “Sono rimasto a Milano in estate, solo come una bestia a fare i conti con me stesso”. Ma la confessione a cuore aperto al Corriere svela un altro segreto di ...

