Microsoft non rivelerà gli utenti attivi di Xbox Live in futuro

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) Da quandoOne non è riuscita a decollare rispetto a PlayStation 4,ha smesso di riportare i dati di vendita per il suo hardware. Ora, sembra che la societàsolo la crescita su base annua dei contenuti e dei servizi, il tutto in un unico dato. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la compagnia si sta concentrando suGame Pass. Il fatto cheGame Pass esista e che consenta a molti giocatori di giocare a nuove uscite con il loro abbonamento da $ 10 al mese, significa che le vendite software avranno sicuramente successo., dunque non ha intenzione di rivelare ulteriori informazioni o dati. Questo forse cambierà quando arriverà la prossima generazione di console nel 2020. Glimensili disono stati in precedenza una buona "metrica" perché sapevamo quante più persone giocavano con i servizi diogni mese.Leggi altro...

