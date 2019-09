L’hostess gli impedisce di fumare sul volo e lui fa un gesto assurdo

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Durante un, quello da Los Angeles allo Utah della compagnia Southwest Airlines si è verificata una situazione a dir poco spiacevole. Un uomo si è acceso una sigaretta elettronica e ha iniziato a. Gli si è avvicinata una hostess che gli ha spiegato che la politica aziendale vietava l’uso delle sigarette elettroniche a bordo durante il. A questo punto l’uomo ha reagito davvero male: ha preso le noccioline che erano vicino a lui e le ha lanciate addosso alla hostess.che non si aspettava di certo una reazione simile e anche così violenta ha chiamato i responsabili e ha spiegato loro cosa era accaduto. Appena l’aereo è atterrato l’uomo è stato arrestato.

