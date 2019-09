Laura Chiatti sbotta contro un hater che offende il figlio | Fai ce

Marco Bocci e la dedica per Laura Chiatti. E Belen ci mette lo zampino : Laura Chiatti commenta con ironia una delle poche dichiarazioni social del marito Marco Bocci e Belén Rodriguez interviene per darle un consiglio. Non è solito fare dichiarazioni d’amore plateali alla moglie Laura Chiatti, ma uno degli ultimi post pubblicati da Marco Bocci su Instagram ha fatto sussultare anche l’attrice.\\ La Chiatti, poco avvezza ad esternazioni pubbliche da parte del compagno, non è riuscita a trattenersi quando, in maniera ...

Io che amo solo te : trama - cast e curiosità del film in cui ‘si sposano’ Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio : Una commedia romantica in programma lunedì 2 settembre su Rai1: in onda in prima serata Io che amo solo te, un film del 2015 scritto e diretto da Marco Ponti. Io che amo solo te, il trailer Io che amo solo te, la trama Damiano e Chiara sono in procinto di sposarsi nel loro paese natale, Polignano a Mare. Non hanno mai saputo però che in passato il padre di Damiano, Mimì, e la madre di Chiara, Ninella, erano stati ad un passo dal matrimonio. Le ...

Laura Chiatti a Venezia senza Marco Bocci : il commento di Francesco Arca : Laura Chiatti e Francesco Arca: in che rapporti sono rimasti Laura Chiatti è sbArcata al Festival del Cinema di Venezia 2019. L’attrice umbra ha sfilato sul red carpet da sola, senza il marito Marco Bocci, impegnato col lavoro. Per l’occasione l’interprete – ospite della quinta edizione del Filming Italy Best Movie – ha indossato un […] L'articolo Laura Chiatti a Venezia senza Marco Bocci: il commento di ...

Francesco Arca e Laura Chiatti serata di risate al parco giochi : Una serata in allegria per Laura Chiatti e Francesco Arca al parco giochi. I due attori in passato hanno avuto una relazione, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Messa da parte qualche litigata tra Laura e Francesco è rimasto un sentimento di sincera amicizia che li porta spesso a stare insieme con i rispettivi compagni e figli. Sono loro stessi a mostrare serate e giornate insieme, tra divertimento e risate, il settimanale “Chi” li ha ...

Laura Chiatti raccoglie bottiglietta di plastica/ Pioggia insulti 'Ti fai pubblicità' : Laura Chiatti raccoglie una bottiglietta di plastica e riceve una Pioggia di insulti per il post su Instagram. 'Ti fai solo pubblicità, vai in spiaggia!'

“Ero guarita e adesso sono tornati - mi faccio aiutare” . La confessione di Laura Chiatti : In seguito ai recenti problemi di salute del marito Marco Bocci, Laura Chiatti ha ripreso a soffrire di attacchi di panico. L’attrice invita tutti a chiedere aiuto quando ci si sente in difficoltà. Alcuni mesi fa, Marco Bocci ha avuto seri problemi di salute che hanno molto preoccupato i suoi cari, in particolar modo la moglie Laura Chiatti. L’attore, a causa di un abbassamento delle difese immunitarie dovuto allo stress, è stato colpito da un ...