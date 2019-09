Il bazooka di Draghi spara a salve Le banche disertano l' asta Analisi

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tltro-3 flop: nonostante nuove e più convenienti condizioni sui prestiti, alla Bce pervengono meno di 3,4 miliardi di euro di richieste da parte di appena 28 istituti bancari in tutta Europa, contro attese tra i 20 e i 100 miliardi. Il problema non è più, da tempo, la liquidità che resta abbondante, ma la fiducia nelle prospettive di crescita del vecchio continente. Se la domanda resta debole le aziende non investono, se non investono non debbono chiedere nuovi prestiti alleche a loro volta non sanno come impieagre i capitali forniti dalla Bce. Per superare l'empasse Christine Lagarde dovrà lavorare a stretto contatto con le autorità politiche europee per cambiare la politica fiscale e sostenere la ripresa ma non sarà facile. Anche solo per rivedere le norme del patto di Stabilità e Crescita occorre un consenso che ...

