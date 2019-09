Highlights Cluj-Lazio 2-1 | video | gol e sintesi Gli uomini di Simone Inzaghi ko in

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Nel primo incontro del Gruppo E dell’Europa League 2019-2020 laha affrontato i rumeni delal Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Il match non ha riservato grandi soddisfazioni aglidi, sconfitti 2-1. Un ko amaro in cui la ripresa dei bianco-celesti non è stata all’altezza della situazione. Dopo infatti il gol di Bastos, i padroni di casa sono andati a segno con Deac su rigore e poi con il subentrato Omrani che ha ribaltato le sorti della sfida. Ci sarà tanto da riflettere in casa laziale.2-1 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

