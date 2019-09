Genoa | Andreazzoli alla vigilia | indicazioni sugli uomini e sul modulo

Genoa-Atalanta - le parole di Andreazzoli e Gasperini a fine gara : amarezza contro soddisfazione : Colpaccio in extremis dell’Atalanta a Genoa grazie a Duvan Zapata. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole dei due tecnici Andreazzoli e Gasperini. Andreazzoli – “Dobbiamo digerire l’amarezza di un risultato che sembrava ormai portato a casa e invece è andata così. La giocata individuale di Zapata, molto bella, ha risolto tutto, onore a lui, ma sono soddisfatto dell’impegno. Alla squadra non ho ...

Andreazzoli erede di Gasperini? Il tecnico del Genoa risponde così : “Io erede di Gasperini? Non dovete chiedere a me anche se sono onorato dal paragone. Lo stimo molto ed ha fatto tanto per questa piazza, lo dimostra l’interesse per lui dopo tanti anni. Io non ho ancora fatto niente, si e’ lavorato sodo per due mesi, ma il paragone e’ ancora eccessivo”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli a Sky Sport risponde a chi lo paragona a Gianpiero Gasperini. ...

Il calcio è divertimento. Le buone premesse del Genoa di Andreazzoli : I tifosi del Genoa non la prendano come una gufata ma quest'anno, a naso, si ha l'impressione che se la godranno molto più loro degli amici-rivali sampdoriani. Due giornate di campionato non fanno una primavera, però la squadra che al debutto pareggia 3-3 in casa della Roma e che nella giornata succ

Genoa-Fiorentina - parola agli allenatori : soddisfazione Andreazzoli - Montella non fa drammi : Genoa-Fiorentina è terminata 2-1, ancora nessuna sconfitta per i liguri mentre sono già due su due per i toscani. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole degli allenatori. Andreazzoli – “Siamo soddisfatti. Avevamo chiaro il modo come affrontare la Fiorentina e l’abbiamo fatto bene. Era la prima volta che giocavamo davanti al nostro pubblico e ci tenevamo a fare bella figura. Siamo stati bravi e anche belli in ...

Il gesto di Andreazzoli : indica lo stemma del Genoa e mette la mano sul cuore : Dall'Olimpico al Luigi Ferraris, il campionato del Genoa riparte dalla sfida contro la Fiorentina dopo il pareggio spumeggiante contro la Roma di Fonseca. Il Grifone ha preso un punto nella prima giornata di campionato coi giallorossi, al termine di un 3-3 che ha messo in evidenza luci e ombre del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. In vista della sfida con la Fiorentina, il tecnico dei rossoblu si aspetta dei miglioramenti da parte dei suoi ...

Genoa - Andreazzoli presenta la sfida contro la Fiorentina : le indicazioni di formazione : “Voglio un Genoa senza remore. Prima al Ferraris? Ai tifosi non chiedo niente, stara’ a noi essere all’altezza delle aspettative”. Sono le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli in vista del match del Genoa contro la Fiorentina. “Siamo felici – ha detto il tecnico -. Perche’ saremo davanti ai nostri tifosi. Ieri l’altro siamo andati a fare visita al Ferraris sotto restaurazione: il terreno ...

Roma-Genoa - Fonseca spiega i motivi del pareggio : Andreazzoli parla di mercato : “Nel primo tempo la squadra ha dominato, ma il problema e’ stato trovare l’equilibrio. Quando una squadra incassa tre gol e’ difficile vincere”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine di Roma-Genoa 3-3. “Abbiamo iniziato molto bene, soprattutto nei primi 15 minuti. Il problema non e’ stato in attacco ma nella fase difensiva – ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn ...

Roma-Genoa - Andreazzoli in conferenza : il tecnico parla di obiettivi e mercato ed elogia Fonseca : Nuovo allenatore, rosa rivoluzionata, ma l’esordio ufficiale in campionato del Genoa non è dei più semplici. I rossoblu andranno in casa della Roma di Fonseca. Le parole alla vigilia del tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli. “Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica quale sia l’obiettivo stagionale, lo dimostreremo sul campo. Sono però convinto che quando si lavora con ...

Calciomercato - le ufficialità : annunci per Genoa e Spal - vertice tra Preziosi e Andreazzoli : Calciomercato – Due importanti annunci negli ultimi minuti. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pajac dal Cagliari. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato: “Il Genoa informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac”. Intanto è in ...

Genoa - Schone delizia i tifosi poi indicazioni di calciomercato da Andreazzoli : Entusiasmo alle stelle in casa Genoa, la dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, i rossoblu si candidano ad una stagione da grandi protagonisti. Assente il colombiano Agudelo, in permesso per completare alcune pratiche legate al trasferimento, e il centrocampista Hiljemark, in uscita, lavoro personalizzato Stefano Sturaro che sta recuperando dall’operazione al legamento. Delirio per il danese Lasse Schone, nel finale punizione ...

Genoa - Andreazzoli esce allo scoperto : “Mercato e obiettivi - vi dico tutto…” : “Auspicavamo di ritrovare l’entusiasmo della nostra gente e così è stato. Il lavoro sta andando avanti per come avevamo previsto. Siamo stati accolti dappertutto bene e siamo felici di esserci riavvicinati a i nostri tifosi“. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli direttamente dal ritiro dei liguri a Masone. “Le risposte arrivate in questo periodo sono ...

Genoa - i convocati di Andreazzoli : indizio di calciomercato - una cessione e due nuovi acquisti sul pullman : Il Genoa si prepara per la prossima stagione, domani sera amichevole ufficiale al Mirabello di Reggio Emilia contro la Reggiana, sul pullman anche due dei nuovi acquisti: Riccardo Saponara e il giovane colombiano Kevin Agudelo. Lasse Schone invece, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche per raggiungere poi la sede nel primo pomeriggio in vista della firma, si unirà più avanti ai compagni. Non sono partiti invece con il resto del ...

Calciomercato Genoa - squadra stellare per Andreazzoli : grandi colpi nelle ultime ore - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Genoa – Il Genoa scatenato sul Calciomercato, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per ...

Genoa - si vede già la mano di Andreazzoli : “stiamo sviluppando i concetti” : “Le impressioni sono positive. Vedo il gruppo dedito al lavoro con impegno”. Sono le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa sul precampionato dei rossoblu. “Passo dopo passo stiamo sviluppando i concetti. Al mattino, dopo la palestra, si studiano analiticamente i movimenti. Al pomeriggio procediamo con sedute globali. Metterli a conoscenza degli obiettivi porta i giocatori a partecipare con piu’ ...