Fukushima, assolti 3 ex dirigenti Tepco

La corte distrettuale di Tokyo ha giudicato non colpevoli tredel gestore dell'impianto di, la Tokyo Electric Power(),accusati di negligenza per non avere adottato misure adeguate a prevenire il disastro nucleare avvenuto a marzo 2011 nel Nordest del Giappone,in seguito alla scossa di magnitudo 9 e successivo tsunami. I tre -presidente e due vicepresidentierano accusati della morte di 44 persone, inclusi diversi pazienti costretti a evacuare da un ospedale locale, e del ferimento di altre 13 per l'esplosione.(Di giovedì 19 settembre 2019)