F 1 | mercato piloti - La Haas conferma Grosjean e Magnussen

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un altro tassello delsi va a sistemare in vista del Mondiale di Formula 1 2020: il teamhato che i suoiper la prossima stagione saranno ancora Romaine Kevin.Contro ogni aspettativa. Nonostante le scintille tra i due e le altalenanti prestazioni di, che ha rischiato davvero di essere sostituito da Hulkenberg, il team americano ha preferito proseguire sulla strada della continuitàndo la propria formazione diper il quarto anno consecutivo. Guenther Steiner, team principal dellaF1 Team, ha detto: "L'esperienza è uno dei pilastri su cui si basa la nostra squadra. Con Romain e Kevin continueremo ad avere dueveloci che offrono una base solida per a nostra crescita. Il 2019 è stato un anno difficile per noi, ma ci aiuterà ad essere più forti nel 2020".Hulkenberg verso l'Alfa Romeo. Con la ...

