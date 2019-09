Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – “Negli ultimi mesi ci siamo trovati davanti a numerosi casi di aggressioni a medici ed operatori delsul territorio laziale. Ultima, in ordine di cronologico, l’aggressione nelal San Camillo di Roma dove un’infermiera è stata colpita da un uomo senza fissa dimora riportando un trauma contusivo ad un occhio. Secondo i dati Inail, sono in media tre al giorno le aggressioni denunciate in Italia dagli operatori sanitari. Soltanto nell’ultimo anno, le violenze denunciate ammontano a 1.200 casi, di cui 456 hanno riguardato gli addetti al, 400 si sono verificati in corsia e 320 negli ambulatori. Queste azioni, data la loro frequenza, non possono più essere considerate delle eccezioni anche per gli effetti in termini didegli operatori e di fiducia nelle istituzioni. Per questo, ho presentato inLazio ...

romadailynews : Corrotti: “Allerta sicurezza nei pronto soccorso. Chiesto intervento alla Regione Lazio… -