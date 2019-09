Contributi volontari 2019 | come funzionano | finalità | requisiti | versamento

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 19 settembre 2019) I lavoratori che abbiano cessato o temporaneamente sospeso l’attività possono versare deiper aggiungere periodi utili al conseguimento della pensione ovvero per incrementarne l’importo (nel caso in cui si siano già perfezionati iper l’accesso al trattamento). Per poter provvedere aldeil’interessato deve ottenere un’apposita autorizzazione dall’Inps. Una volta ottenuto il semaforo verde, le somme devono essere corrisposte entro precise scadenze, pena la nullità delle stesse ai finivi. Vediamo nel dettagliofunziona la procedura.possono essere versati da parte di coloro che abbiano cessato o interrotto l’attività lavorativa con ladi coprire i periodi durante i quali: Non si svolge alcun tipo di attività lavorativadipendente, parasubordinato ...

loureiro1966 : RT @serebellardinel: Da gennaio di quest’anno,come previsto da legge #Anticorruzione del Ministro #Bonafede, i partiti hanno l’obbligo di p… - AbdSattarIT : RT @serebellardinel: Da gennaio di quest’anno,come previsto da legge #Anticorruzione del Ministro #Bonafede, i partiti hanno l’obbligo di p… - FredAlanFord : RT @serebellardinel: Da gennaio di quest’anno,come previsto da legge #Anticorruzione del Ministro #Bonafede, i partiti hanno l’obbligo di p… -