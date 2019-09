Chi è Leo Pari | papabile sostituto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti

Serie TV Rosy Abate2 - anticipazioni al 27 settembre : Leo si sChiera con Antonio : La seconda e la terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate saranno trasmesse in prima visione TV su Canale 5 rispettivamente venerdì 20 e venerdì 27 settembre 2019. Nella prima puntata Rosy (Giulia Michelini), uscita da prigione dopo aver scontato 6 anni di pena, si recherà a Napoli alla ricerca del figlio Leonardo (Vittorio Magazzù). La donna troverà non solo il figlio cambiato, ma il giovane avrà anche come padre putativo un boss. Le ...

“Ho perso 9 Chili - poi sono scoppiata a piangere”. Eleonora Daniele - la confessione dopo le nozze : dopo 15 anni insieme, la conduttrice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati il 14 settembre, con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia ...

Rosy Abate 2 - trama venerdì 20 : le indagini di Bonaccorso inChiodano Leo per omicidio : Questa sera, 18 settembre, debutterà Rosy Abate 2, la seconda stagione della serie di successo prodotta da Taodue e interpretata dall'attrice Giulia Michelini. Il personaggio di Rosy dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni e di ciò che è accaduto nei sei anni in cui è stata in carcere. Il figlio Leonardo, nel frattempo, è cresciuto e vive a Napoli in una casa-famiglia. Una volta uscita di prigione, Rosy andrà dal figlio ma si troverà ...

Eleonora RocChini annuncia di essersi lasciata con Oscar : È passato più di un mese da quando la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha deciso di prendersi un momento di pausa per capire il futuro della loro storia d'amore: l'ex tronista è rimasto a Napoli, la sua città, mentre la fidanzata è rientrata a Firenze. Dopo essere stata bersagliata di domande dai suoi followers, ad agosto la Rocchini ha deciso di rompere il silenzio ammettendo di essere in crisi col fidanzato. Da quel ...

Pd - FrancesChini a Renzi : “Non lasciare il partito”. Lui : “Parlerò alla Leopolda”. Calenda : “Se ne vanno dopo aver occupato posti” : Il conto alla rovescia è iniziato: per sapere come sarà il futuro assetto del Partito democratico bisognerà aspettare domenica 20 ottobre, giorno di chiusura della Leopolda a Firenze. Solo allora si capirà se Matteo Renzi ha davvero intenzione di lasciare il Pd e fondare un suo partito, magari con la nascita di gruppi parlamentari autonomi. I giornali, in particolar modo il Corriere della Sera, danno l’operazione ormai per fatta: c’è ...

Eleonora RocChini e Oscar Branzani si sono lasciati - fan s’inventa un tradimento che non c’è stato : Dopo mesi di voci sulla loro crisi, è la ex corteggiatrice di Uomini e Donne a ufficializzare la rottura: "Ad oggi la mia strada continua da sola". E su Instagram si diffonde il rumor di un presunto tradimento da parte di Branzani, poi smentito da una follower che ha ammesso di essersi inventata tutto.Continua a leggere

Ex U&D Eleonora RocChini ammette addio a Oscar Branzani : 'La mia strada continua da sola' : Dopo mesi di gossip e mezze smentite, Eleonora Rocchini ha informato i fan degli sviluppi che ha avuto la sua storia d'amore con Oscar Branzani. Con un lungo messaggio che è apparso sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato la rottura con il napoletano che, secondo il parere di molti, l'avrebbe ripetutamente tradita negli ultimi anni. Eleonora rompe con Oscar: la conferma sui social Sono parole molto forti ...

Chi è Giulio Tassoni - l’imprenditore che ha sposato la conduttrice Eleonora Daniele : Pochi conoscono Giulio Tassoni, l'uomo che ha catturato il cuore della conduttrice Rai e che l'ha sposata il 14 settembre 2019 dopo sedici anni d'amore. Si tratta di un imprenditore attivo nel campo della cosmesi, discendente del noto scrittore seicentesco Alessandro Tassoni e lontano dal mondo dello spettacolo.Continua a leggere

Pd - Renzi : alla Leopolda sarò Chiarissimo : 9.54 "Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze":lo ha affermato Matteo Renzi in un'intervista al Corriere fiorentino sulla sua possibile uscita dal Pd. Poi,parlando dell'assenza nel governo guidato da Conte, di ministri,viceministri e sottosegretari toscani: "L'interesse del Paese viene prima di quello dei singoli e io l'ho dimostrato. Detto ...

Matteo Renzi : "Addio al Pd? Alla Leopolda sarò Chiaro come mai prima" : “Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo Alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze”. Così Matteo Renzi in un’intervista al Corriere fiorentino parla della possibile scissione dal Pd.L’ex premier torna sulla polemica relativa all’assenza dei toscani nella squadra di Governo, dopo le proteste del sindaco di Firenze Dario Nardella e ...

Eleonora Daniele sposa : nozze vip in centro a Roma - Al Bano canta l’Ave Maria in Chiesa : La conduttrice ha sposato il nobile Giulio Tassoni, con il quale è fidanzata da sedici anni. Tanti i personaggi famosi...

Monica Leofreddi : Fiera di non essermi piegata al ritocChino : La popolare conduttrice, rimasta fuori dai palinsesti della nuova stagione televisiva, ha confessato sui social di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, un jolly che si tiene per il futuro. Altro che ritocchini, Monica Leofreddi dà lezioni di stile al mondo dello showbiz e confessa: "Non ho nulla contro chi ricorre a chirurgia estetica o ritocchi, ma il jolly devo ancora giocarlo!". A 54 anni suonati la popolare conduttrice ...

Uomini e Donne - il messaggio struggente di Oscar Branzini : con Eleonora RocChini è finita in disgrazia? : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sembrano sempre più lontani. I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 -, e con il loro amore hanno conquistato l'affetto di tantissimi fan. Eppure la loro storia sembra essere arrivata al capolinea. "Avevo

Eleonora Pedron e Fabio Troiano insieme - la ex di lui su Instagram : “SChifata” : Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono usciti allo scoperto, sfilando sul red carpet di Venezia e causando la reazione dell’ex fidanzata di lui su Instagram. L’attore ha vissuto una lunga relazione con Anny Centis terminata, sembra, proprio a causa dell’incontro di Troiano con Eleonora Pedron. La coppia si è frequentata in segreto per un lungo periodo sino a quando è stata paparazzata in atteggiamenti intimi durante una ...