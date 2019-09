Alzheimer | diagnosi da scansione degli occhi

Fonte : dilei

(Di giovedì 19 settembre 2019) Grazie a un’innovativa tecnologia messa a punto dagli esperti del Centre for Eye Research Australia e da un’equipe dell’Università di Melbourne, presto potrebbe essere possibile diagnosticare il morbo didiversi anni prima rispetto alla manifestazione dei sintomi. La potenziale svolta potrebbe arrivare da unaoculare, la cui procedura è stata descritta sulle pagine della rivista scientifica Nature Communications. Grazie a questo esame, gli operatori del mondo medico potrebbero presto avere la possibilità di individuare i soggetti con alti livelli di proteina amiloide beta, una sostanza che tende ad accumularsi nel cervello e nella retina delle persone malate digià 20 anni prima che si palesino i sintomi della terribile malattia degenerativa. Questa tecnica, priva di qualsiasi invasività, viene utilizzata da tempo ma non in campo medico. ...

