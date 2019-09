Suicidio Juventus | Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano | due testate

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri alUn vero e proprio, un’occasione sprecata per lache getta via la possibilità di uscire dalcon tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino all’ultimo minuto di gara. Fabio Ferrari/LaPresse I bianconeri invece si afflosciano sul più bello, dopo il bellissimo uno-due firmato Cuadrado e Matuidi, protagonisti di una serata che avrebbe potuto regalare ben altro stato d’animo. Ledi Savic ed Herrera invece riportano sulla terra la squadra di Maurizio, colpevole di abbassare troppo il baricentro della propria squadra nel finale, subendo così il pareggio dei ...

