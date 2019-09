Libia | P Chigi | su centri migranti Tripoli garantisca forte senso responsabilità

Libia : P.Chigi - sostegno a Serraj ma Cirenaica interlocutore per soluzione politica : Roma, 18 set. (AdnKronos) – L’Italia promuove “un approccio inclusivo sia con le componenti libiche, sia con la Comunità internazionale” e “sostiene con coerenza il governo di Accordo Nazionale quale governo legittimo ed internazionalmente riconosciuto; nel contempo non possiamo non considerare la Cirenaica e le altre rappresentanze libiche come interlocutori nella ricerca di una soluzione politica”. ...

Libia : P.Chigi - terrorismo preoccupa - Serraj contrasti frange estremiste : Roma, 18 set. (AdnKronos) – "Il terrorismo è una preoccupazione internazionale. Il presidente Conte, come in precedenti occasioni, ha invitato Serraj a fare uno sforzo importante per contrastare le frange estremiste annidate tra le milizie". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, a stretto giro dall'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale

**Libia : P.Chigi - soluzione politica unica via - invertire spirale violenza** : Roma, 18 set. (AdnKronos) – "L'Italia ritiene che non vi possa essere alcuna soluzione militare e che la soluzione politica sia l'unica davvero sostenibile. Con questo obiettivo abbiamo ripetutamente esortato tutte le parti in causa ad invertire la spirale di violenza e adoperarsi in buona fede per un cessate il fuoco duraturo". E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro tra

Libia : finito incontro Conte-Serraj a Palazzo Chigi : Roma, 18 set. (AdnKronos) – E' appena terminato, dopo poco più di un'ora, l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez Serraj.