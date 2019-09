Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi insieme a cena

“Hey - che succede?”. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi beccati insieme : È il sogno di tanti: vedere di nuovo Leonardo Pieraccioni insieme alla sempre bellissima Laura Torrisi. Un ritorno di fiamma, un po’ come lo è stato tra Belen e Stefano De Martino, forse per l’amore incontenibile che entrambi avevano e hanno per il loro bimbo Santiago. E allora perché non una magia tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni? In effetti i due sono stati pizzicati dal settimanale “Diva e donna” a Roma durante una cena in famiglia, ...

Leonardo Pieraccioni - ecco il video-appello per l'insegnamento dei dialetti a scuola : L'attore e regista si schiera, a fior di labbra, per l'introduzione nelle scuole private del dialetto

Firenze. Il 10 settembre Premio Stenterello 2019 a Leonardo Pieraccioni : Fino al 10 settembre si svolge la rassegna cinematografica curata da Andrea Muzzi che culmina con il Premio “Stenterello”. “Non

Enrica Bonaccorti contro Leonardo Pieraccioni : “Mi ha rubato una battuta” : La conduttrice ha accusato su Instagram il regista e attore di averle sottratto senza consenso un verso per il film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”. Enrica Bonaccorti non ama particolarmente Ti amo in tutte le lingue del mondo, il settimo lungometraggio da regista e attore di Leonardo Pieraccioni. Il film, andato in onda domenica 25 agosto 2019 in prima serata su Canale 5, ha scatenato le ire della conduttrice, che da ...

Io e Marilyn/ Video - su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni - 17 agosto - : Io e Marilyn in onda oggi, 17 agosto, su Canale 5 a partire dalle 21.29. Di e con Leonardo Pieraccioni, nel cast Suzie Kennedy e Massimo Ceccherini.

Io e Marilyn : trama - cast e curiosità del film con Leonardo Pieraccioni : Torna su Canale 5 un classico della produzione più recente di Leonardo Pieraccioni: in prima serata su Canale 5, sabato 17 agosto da, va in onda il film del 2009 Io e Marilyn, un sentitissimo omaggio del regista fiorentino a una delle icone di cinema e bellezza più rilevanti dell’intero 900. Io e Marilyn trailer Io e Marilyn trama Gualtiero Marchesi è un uomo di 44 anni che è stato appena lasciato dalla moglie Ramona, che lavora nel circo ...

Una moglie bellissima - trama - cast e curiosità del film con Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni : Miranda è davvero una donna bellissima, alta, mora, con le curve al posto giusto. Lei e Mariano sono sposati ormai da tanti anni e gestiscono in comune un banco di frutta e verdura al mercato. Si amano davvero tanto, ma il loro equilibrio viene incrinato quando un fotografo propone a Miranda di posare per un calendario: l’esordio cinematografico di Laura Torrisi, diretta da Leonardo Pieraccioni, nel film Una moglie bellissima, si confuse ...

Finalmente la felicità - Leonardo Pieraccioni da Maria De Filippi : trama - cast e curiosità : Giovedì 25 luglio, in prima serata su Canale 5, dalle 21.25 circa, va in onda Finalmente la felicità, il film del 2011 firmato da Leonardo Pieraccioni. Accanto al comico toscano, per questa tappa cinematografica della sua carriera, c’è anche la splendida modella latinoamericana – nonché reduce da L’isola dei famosi 2019 – Ariadna Romero, che ingentilisce non poco tutta la pellicola. Presente anche un cameo di Maria De ...