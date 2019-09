Lampedusa | arrivati altri 102 migranti Sindacato polizia Sap | “Sbarchi continui | sistema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Sbarchi. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate ae ilsicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale delAutonomo di(Sap), parla di, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di. Solo oggi ne sono102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, sovraffollato, a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Restano così almeno un centinaio di persone a fronte di una capienza di 95. “Attualmente – ha continuato Paoloni – sull’isola abbiamo 4 squadre da 10 uomini, tra, Carabinieri e Guardia di Finanza, impiegate in turni in quarta. In realtà, le squadre dovrebbero essere cinque. Spesso – spiega – una delle squadre è impiegata per gli ...

