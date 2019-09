Derby | Conti scelta obbligata | le condizioni del ragazzo

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Marco Giampaolo si troverà di fronte alladi schierare Andreatitolare neldi sabato prossimo contro l’Inter. A causa della squalifica di una giornata inflitta a Calabria per l’espulsone all’ultimo minuto nella gara contro l’Hellas Verona, Giampaolo è costretto a puntare su. Il baby talento non ha ancora avuto modo di esprimersi e sicuramente essere lanciato in unpotrebbe essere emozionante ma altrettanto complicato. La grande esplosività ma anche il carattere fumantino di Andreapotrebbero pesare e non poco nell’economia della partita nel. Ma questa è la grande occasione per far decollare davvero la propria carriera dopo lo sfortunato doppio infortunio. Le notizie che arrivano da Milanello sono positive, ilsta bene. Sembrerebbe in ottima condizione fisica ma il rendimento sul campo ...

