Ciclismo | Mondiali 2019 | scelto il terzetto femminile per la cronostaffetta mista

Mondiali Ciclismo 2019 – Il CT Savoldi ha sciolto gli ultimi dubbi : le convocate dell’Italia femminile : Il CT Savoldi ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi: ecco le convocate dell’Italia per i Mondiali di Ciclismo 2019. Longo Borghini, Cecchini e Guderzo nella staffetta mista Il CT Salvoldi, dopo aver indicato una rosa di azzurre per la Staffetta Mista, ha sciolto la riserva e ufficializzato le tre titolari che insieme a Viviani, Martinelli e Affini correranno la prova di apertura della rassegna iridata in programma domenica 22 ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia tra gli juniores uomini. Piccolo la punta : Scelte definitive, a pochissimi giorni dall’evento più importante della stagione. Il CT Rino De Candido ha ufficializzato la formazione per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo su strada per quanto riguarda gli uomini juniores. Cinque azzurrini che andranno a giocarsi il podio giovedì 26 settembre: la punta è ovviamente Andrea Piccolo, che ha dato spettacolo già agli Europei (oro a cronometro, bronzo in linea). Nazionale Uomini ...

Mondiali di Ciclismo - per il Belgio uno squadrone con Van Avermaet e Gilbert : Ad una decina di giorni dai Mondiali di ciclismo in Yorkshire si stanno ormai completando le scelte dei vari commissari tecnici sulle formazioni titolari da schierare. Particolarmente difficile è stato il compito di Rik Verbrugghe, Ct del Belgio che ha dovuto lasciare a casa diversi nomi importanti. Tra gli otto corridori scelti solo uno, Tim Declerq, può essere indicato come un gregario puro, mentre tutti gli altri hanno delle potenzialità da ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Scelti gli azzurri della staffetta mista : Viviani leader : Mondiali Yorkshire: con Viviani, leader della mixed team time trial, Affini e Martinelli Il CT Cassani ha ufficializzato i tre titolari azzurri per la staffetta mista in programma domenica 22 settembre sulla distanza di 28 km del circuito di Harrogate. Dopo aver indicato una rosa di quattro azzurri e dopo aver realizzato un training con gli atleti prima lungo il percorso rosa Riccione-San Marino e poi sul circuito di Misano, il CT ha ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Danimarca. Uno squadrone con Fuglsang ed Asgreen : La Danimarca sarà una delle squadre assolutamente da seguire per la prova in linea maschile del Mondiale di Ciclismo che si correrà nello Yorkshire il prossimo 29 settembre. Un percorso adatto per diversi uomini che sono in grandissima condizione per la Nazionale scandinava. Oggi sono stati annunciati gli otto uomini titolari e i due che disputeranno la prova contro il tempo. Due punte e una formazione in ogni caso di gran livello. Jakob ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : svelato il terzetto maschile per la cronostaffetta mista. C’è Elia Viviani! : Siamo ormai all’antivigilia. Meno di tre giorni e si aprirà l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: i Mondiali dello Yorkshire. Domenica subito una novità rispetto alle passate edizioni: in Gran Bretagna si disputa la cronostaffetta mista, per la prima volta in assoluto nella manifestazione internazionale (un antipasto c’è stato agli Europei), che va a sostituire la cronosquadre per ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Richard Carapaz si rimette in gioco dopo caduta e visto mancato. Il vincitore del Giro d’Italia guiderà l’Ecuador : Richard Carapaz si rimette in gioco e parteciperà ai Mondiali 2019 di Ciclismo che si correranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia aveva dovuto rinunciare alla Vuelta di Spagna a causa di una caduta al Criterium Profonde van Etten-Leur e, dopo l’incidente in Olanda, aveva anche dovuto saltare il Tour of Britain a causa di un problema col visto per entrare in Gran Bretagna (ora ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire : Manca poco meno di una settimana al via delle gare: pronto a scattare, nello Yorkshire, in Gran Bretagna, il Mondiale di Ciclismo 2019. Si susseguono i convocati delle varie Nazionali: andiamo a scoprirli (ovviamente in aggiornamento a mano a mano, clicca sulla Nazionale per scoprire i convocati). convocati Mondiali Ciclismo 2019 Belgio Colombia Gran Bretagna Francia Italia Norvegia Olanda Russia Slovenia Spagna USA Repubblica ...

Calendario Mondiali Ciclismo 2019 : date - orari e programma giorno per giorno. Come vederli in tv : Domenica 22 settembre inizieranno i Mondiali di ciclismo che si terranno nello Yorkshire, Regno Unito. La prova inaugurale sarà la neonata Team Time Trial Mixed Relay, una staffetta cronometrata a squadre tra le varie nazionali ove si alterneranno uomini e donne. Successivamente sarà la volta della cronometro e, infine, delle prove in linea. Ricordiamo che si assegnano le maglie iridate delle seguenti categorie: uomini e donne elite, uomini U23, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Spagna - Alejandro Valverde difende la maglia arcobaleno : Pascual Momparler, CT della Spagna, ha diramato le conocazioni per i Mondiali 2019 di Ciclismo che si disputeranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. La selezione iberica sarà composta da nove uomini, oltre infatti agli otto posti per le Nazionali di prima fascia potrà usufruire di un posto aggiuntivo assegnato ad Alejandro Valverde in qualità di Campione in carica. L’Embatido proverà a difendere la maglia arcobaleno e guiderà una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Repubblica Ceca. Stybar e Kreuziger le punte : Si susseguono le convocazioni per l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada. Settimana prossima va in scena infatti il Mondiale nello Yorkshire. Oggi la Repubblica Ceca ha annunciato la propria selezione, sei uomini per la prova in linea di domenica: Jan Bárta, Josef Cerný, Roman Kreuziger, František Sisr, Zdenek Štybar e Petr Vakoc. Le stelle ovviamente Stybar e Kreuziger, con l’uomo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Russia. Pavel Sivakov la stella : Non ci sarà un uomo di punta che partirà tra i favoriti assoluti, ma potrebbe essere una Nazionale outsider per la prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. La Russia ha diramato oggi la sua selezione per l’appuntamento iridato del 29 settembre: sei uomini tra i quali spiccano Pavel Sivakov ed Alexander Vlasov, due giovanissimi pronti a prendersi la scena per le corse a tappe in futuro. I convocati della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Slovenia. Spiccano Roglic - Pogacar e Mohoric : Una delle Nazioni più in forma a livello ciclistico tra gli uomini. Stiamo parlando della Slovenia, che ha dato spettacolo all’ultima Vuelta di Spagna, con il vincitore e il terzo classificato. Ora gli sloveni si presentano con grandi ambizioni ai Mondiali dello Yorkshire: percorso non durissimo per la prova in linea ma l’obiettivo è sfruttare l’ottima condizione per provare a far saltare il banco. Oggi il commissario tecnico ...

Mondiali di Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Non è giusto portare via il posto ad un compagno' : A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di ciclismo, che scatteranno domenica 22 settembre in Yorkshire, si devono registrare alcuni forfait importanti per la gara più attesa, quella in linea dei professionisti di domenica 29. Vincenzo Nibali ha definitivamente chiarito che non sarà in corsa. il campione del Team Bahrain era rimasto in dubbio lasciando alle due gare canadesi del World Tour il compito di dare un giudizio sul suo stato di forma. ...