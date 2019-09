C' era una volta a Hollywood e speriamo che torni ancora

«C'era una volta a... Hollywood» al cinema : trama - cast - recensione del film di Quentin Tarantino : Finalmente, ci siamo: C’era una volta a…Hollywood, ultimo (capo)lavoro di Quentin Tarantino, approda nelle sale italiane. Da quando era stato annunciato il progetto – un film sul caso Manson – all’uscita del film, sono passati due anni: un tempo più che adeguato perché le progressive rivelazioni su trama, cast (da far girare la testa) e dettagli, a partire dai poster, creassero aspettative ...

C’era una volta a… Hollywood - quando il citazionismo diventa arte : https://www.youtube.com/watch?v=TLmHNBmzz84 Di che sta parlando Quentin Tarantino in C’era una volta a… Hollywood? Per tanto tempo abbiamo pensato che davvero avrebbe parlato di Charles Manson, in realtà come ormai ampiamente noto quella è solo una parte del film, confinata nella seconda metà più che altro. Il vero cuore, come dice il titolo, è Hollywood, anzi per essere precisi la Hollywood del 1969 in piena transizione da un sistema ...

Enrico Vanzina : "È come se mi avessero tagliato a metà. Io e Carlo eravamo una cosa sola. Pensava di guarire" : “Mi sono svegliato e ho deciso che dovevo liberarmi dal dolore. In stato di trance, per 50 giorni, ho scritto la storia di un uomo. Se scrivendo avessi parlato soltanto di Carlo senza mai accennare al suo cognome sarebbe stato identico”. Il cognome Vanzina porta con sé una storia di cinema, passione e cultura. Carlo ed Enrico hanno condiviso quel cognome e quella storia, sino a diventare “una cosa sola”. Ora che ...

Invisible Monsters di Chuck Palahniuk diventerà una serie tv - l’ok dopo anni di tentativi vani : La notizia arriva a vent'anni dalla pubblicazione del romanzo negli Stati Uniti: Invisible Monsters di Chuck Palahniuk diventerà una serie tv. A occuparsi dello sviluppo della produzione sarà Fabrik Entertainment, mentre Jennifer Yale – già nel team di autori di Legion e Outlander – si dedicherà all'adattamento del testo. Si tratta di un progetto autonomo della casa di produzione, dal momento che nessuna rete o piattaforma di streaming sembra ...

Merano - neonato trovato morto in una scarpata <br> Arrestata la madre : Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sul neonato trovato morto da una turista in una scarpata, dentro un cespuglio, ieri nel meranese. L'Arrestata sarebbe la madre del piccolo. Il neonato, trovato nella zona di Lana (Bolzano), aveva ancora il cordone ombelicale attaccato mentre la testa era avvolta in un panno. La donna fermata, di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di ...

Tinder lancia una serie interattiva sulla sua app : (foto: Getty Images) Swipe right e swipe left, i due movimenti cioè che si fanno spostando a destra o sinistra l’immagine sullo schermo del proprio smartphone, sono diventati l’emblema della popolare app di dating Tinder. Finora utilizzati per accettare o rifiutare il contatto con un altro utente, d’ora in poi assumeranno anche un’altra funzione. In queste ore, infatti, sono iniziate a circolare informazioni su un nuovo ...

Anticipazioni Il segreto : Alvaro scaricherà Elsa Laguna sull'altare e fuggirà da Puente Viejo : Secondo le ultime Anticipazioni della soap opera spagnola il segreto, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Fernando Mesia deciderà di trasferirsi a Madrid, mentre il dottor Alvaro Fernandez lascerà la povera Elsa Laguna sull'altare e poi deciderà di fuggire per sempre dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Ma non è tutto, perché Julieta Uriarte dirà finalmente tutta la verità su quanto accaduto nel bosco, a ...

Una commissione indipendente vigilerà sulla rimozione di post da Facebook : Facebook creerà una "commissione di vigilanza esterna" che prenderà la decisione finale sulla rimozione di contenuti specifici sul social network. Lo ha annunciato il fondatore e amministratore delegato dell'azienda Mark Zuckerberg in un post sulla propria pagina personale. "La decisione della commissione sarà vincolante, anche se io o qualsiasi altra persona di Facebook saremo in disaccordo", ha scritto Zuckerberg. ...

«C'era una volta a Hollywood» - la recensione di GQ : «Questo film è una lettera d’amore di Quentin per il cinema». Così Leonardo DiCaprio ha ben sintetizzato le due ore e quaranta minuti di C’era una volta… a Hollywood, passato in Concorso al Festival di Cannes 2019, aggiungendo che il regista americano «è particolare, in pochi hanno una conoscenza totale come la sua di tv, musica e cinema, è come il database di un computer». Ma ad ...

C'era una volta a Hollywood - chi sono i personaggi reali cui si è ispirato Tarantino : Quentin Tarantino ha rivelato da chi ha preso ispirazione nella vita reale per i personaggi principali del suo film C’era una volta a…Hollywood. In particolare, chi sta dietro il Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio e chi dietro il Cliff Booth interpretato da Brad Pitt. In un podcast per il Pure Cinema di Elric Kane e Brian Saur, il regista ha raccontato come i suoi personaggi affondino le proprie origini nella Hollywood ...

Incidente autobus a Caprara/ Paura e feriti : una 17enne operata d'urgenza agli arti : Incidente autobus a Caprara, nel pescarese: una 17enne è stata operata d'urgenza dopo lo scontro del pullman con un albero. Le ultime