Atletico Madrid-Juventus | 2-2 show | i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20

L'Atletico Madrid acciuffa la Juventus nel finale - il risultato : L'Atletico Madrid riacciuffa la Juventus al Wanda Metropolitano. risultato finale 2-2. Succede tutto nella ripresa con i gol di Cuadrado e Matuidi. Poi il risveglio degli spagnoli. Dopo l'1-2 di Savic, è il messicano Hector Herrera a pareggiare il conto con un perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Koke al 90′.

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l'Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell'Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l'assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano l’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...

Atletico Madrid-Juventus 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Bonucci muro - Matuidi sta ancora correndo [FOTO] : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E' appena terminata la sfida del Wanda Metropolitano tra i colchoneros e i bianconeri valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Gli uomini di Sarri, non al completo per via di diversi infortuni, chiamati a riscattare – quantomeno nella prestazione – il pari di sabato a Firenze. Rammarico bianconero, nel risultato ma non nella

Juve - Sarri subisce la remuntada dell'Atletico Madrid : da 2-0 a 2-2 : Atletico Madrid e Juventus hanno pareggiato 2-2(0-0) nella prima partita del gruppo D della Champions League disputata allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. LEGGI LA CRONACA

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-2 : beffa finale - non basta la magia di Cuadrado : Szczesny 6: attento nel primo tempo quando sventa l’insidioso tiro di Joao Felix. Compie qualche intervento, dove si dimostra sempre molto sicuro. Non ha colpe sui due gol dell’Atletico. Danilo 5: Gimenez ha uno stacco prodigioso e vola in cielo, ma il terzino brasiliano si fa sovrastare nettamente e per un difensore è un errore. Doveva essere molto più furbo e provare ad ostacolare l’uruguaiano. Una macchia che rovina una ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved non ha dubbi : “Dybala avrà il suo spazio - a De Ligt invece manca… Chiellini” : Il vice-presidente della Juventus ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match di Champions contro l’Atletico Madrid Serata di Champions League per la Juventus, che comincia oggi l’ennesimo assalto alla massima competizione europea, dopo aver ottenuto due finali negli ultimi cinque anni. Foto Francesca Soli /LaPresse Si parte con la trasferta in casa dell’Atletico Madrid, un match insidioso che i bianconeri ...

Atletico Madrid-Juventus in diretta TV e in streaming : Stasera alle 21 la Juventus ritorna al Metropolitano di Madrid per l'esordio in Champions League contro l'Atletico: le informazioni e i link per seguirla in diretta

Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali : a sorpresa Bernardeschi out : Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali – La Champions League della Juventus di Maurizio Sarri inizia al 'Wanda Metropolitano', sede dell'ultima finale e casa dell'Atletico Madrid che rappresenta la principale avversaria dei bianconeri nel Gruppo D di cui fanno parte anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Nella sfida tra Atletico Madrid e Juventus gli occhi saranno puntati anche sul duello tutto portoghese