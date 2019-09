ANDROID 10 novità e dispositivi aggiornati

Google scatenata : nuovo dongle ANDROID TV e novità per giochi e Hangouts : All'IBC 2019, Google ha condiviso un nuovo design per un dongle Android TV personalizzato che gli operatori possono utilizzare per distribuire rapidamente il servizio ai propri clienti. La società ha annunciato che due API Play Games, i servizi multiplayer in tempo reale e a turni, verranno chiuse il 31 marzo, inoltre il client Android di Hangouts Meet ora sta aggiungendo il supporto per i sottotitoli live, ma è anche possibile abilitare la ...

Nova Launcher beta e Huawei Health si aggiornano sul Google Play Store con qualche novità legata ad Android 10 e non solo: ecco i cambiamenti introdotti con le versioni 6.2.2 e 10.0.0.530.

Emergono alcune indicazioni interessanti per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy e che, al contempo, attendono indicazioni sul versante Android 10. Nei giorni scorsi ho portato alla vostra attenzione una sorta di bollettino riguardante gli smartphone che potranno fare questo step, con relative previsioni sui tempi di rilascio del pacchetto software. Oggi 13 settembre, però, può essere utile concentrarsi su un paio di novità

Chrome 77, il cui rollout è iniziato da qualche giorno, nasconde diverse novità oltre a quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Una settimana ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9. E a quanto pare non sono pochi. Lunedì, più in particolare, vi ho preannunciato la disponibilità della patch di settembre per i modelli in commercio anche qui in Italia, premettendo che ci trovassimo al cospetto di un upgrade secondario. Questo almeno quello che si percepiva osservando anche il peso dell'upgrade. Oggi 12

Dopo la versione per Mac, Windows e Linux, Google Chrome 77 Android ora è disponibile anche per Android con modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione di una pagina.

Google rende difficile la sincronizzazione degli appunti fra Android e PC, ma aggiunte la possibilità di cambiare animazione d'avvio e un'opzione per sfogliare rapidamente le proprie carte associate a Google Pay.

Con Android 10, rilasciato un paio di giorni fa, OnePlus 7 Pro riceve miglioramenti alla fotocamera, alle gesture e molte altre piccole novità.

Diamo un primo rapido sguardo a MIUI 10 basata su Android 10, già disponibile per Redmi K20 Pro, il primo flagship del brand cinese.

Il video realizzato dal nostro Matteo e disponibile sul canale YouTube di TuttoAndroid nasce dall'idea di riassumere novità e chicche più importanti

Android 10 è realtà da poche ore, con il suo rilascio ufficiale da parte di Google. Quali sono le principali novità della nuove versione del sistema operativo di Mountain View? Quali dispositivi per ora possono già effettuare il download al nuovo corposo firmware? Ogni dettaglio in merito sarà fornito in questo approfondimento. partendo fin da subito con i cambiamenti messi in campo dagli sviluppatori in 10 aspetti cruciali. Didascalie Live

Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili.

Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura.

Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222