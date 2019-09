Champions League oggi | calendario e orari partite 17 settembre Canali tv | streaming e

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Dopo una lunga attesa si comincia. Riprende a partire da, martedì 17, la2019-2020 di calcio. La più prestigiosa rassegna continentale per club vedrà scendere in campo tante compagini prestigiose, tra cui l’Inter e il Napoli. I nerazzurri esordiranno alle ore 18.55 contro i cechi dello Slavia Praga a San Siro. I ragazzi di Antonio Conte hanno il dovere di centrare i tre punti per mettere fieno in cascina e accumulare punti in un girone complicato. Nel gruppo F, infatti, i nerazzurri dovranno fare i conti con il Barcellona e il Borussia Dortmund, che si scontreranno in questa prima giornata. Decisamente affascinante il match del San Paolo che vedrà opposti gli uomini di Carlo Ancelotti al Liverpool campione d’Europa in carica. Inserite nel gruppo E, le due formazioni regaleranno un grande spettacolo al pubblico partenopeo nel remake della ...

