Bolzano | neonato trovato morto in una scarpata | la testa avvolta in un panno

Fonte : fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) Il corpicino del piccolo è statoda alcuni turisti a Lana di Sopra, nei pressi del comune di Merano. Ladel bambino erain un, legato più volte intorno al collo. Il corpicino, ancora con il cordone ombelicale, era sotto a un cespuglio.

