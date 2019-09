Al Pd non devono tremare le gambe

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Renzi ha deciso. Se ne va dal Pd. Abbiamo fatto bene a lanciare fino all’ultimo il nostro appello unitario; a ribadire che nel Pd c’è spazio per le sue idee; che le divisioni sono sempre un trauma. Abbiamo fatto bene a rendere chiaro alla nostra gente che per evitare la rottura non abbiamo lasciato nulla di intentato.La sola cosa che non mi convince è un atteggiamento di sorpresa. Come se questa scelta fosse un meteorite che ci piomba improvvisamente addosso.Le ragioni, invece, ci sono e nascono da molto lontano.E hanno determinato via via un tormentone che per mesi ha indebolito il Pd, molto spesso paralizzandolo in mediazioni tanto impossibili quanto inefficaci agli occhi del Paese. Certo queste ragioni potevano essere ancora agite dentro il Pd. Dentro questo nuovo Pd, fortemente unitario e inclusivo.Ma, appunto, le ragioni ci sono; e in fondo Renzi ...

