Superbatterio New Delhi | preoccupazione in Toscana | potrebbe aver causato il decesso di

Superbatterio New Delhi - seria preoccupazione in Toscana : è nuovo nel nostro Paese e potrebbe causare un’epidemia : Ciò che sta accadendo in Toscana con la diffusione del Superbatterio New Delhi, una variante particolarmente resistente della Klebsiella pneumonie, “è nuova per il nostro Paese e si presenta come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti“. E’ quanto rilevano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una nota, ...

Superbatterio New Delhi - 31 morti sospette in Toscana : "Il problema c'è" : Il batterio, un particolare ceppo di Klebsiella, è stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi...

Superbatterio New Delhi : screening con il test molecolare in Toscana : Dal 16 settembre verra’ progressivamente esteso il passaggio dalla diagnostica tradizionale al test molecolare, per accelerare i tempi di screening riguardo alla diffusione del New Delhi mentre, per rispondere alla necessita’ di fornire una comunicazione corretta e che contribuisca ad una percezione adeguata del fenomeno, dall’11 settembre sul sito dell’Ars verranno pubblicati aggiornamenti settimanali dei dati del ...