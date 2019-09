Renzi se ne va dal PD?

Ore di riflessione per Renzi - l’uscita dal Partito Democratico sembra più vicina : Mentre si moltiplicano gli appelli a non uscire dal Pd, sono ore di riflessione per Matteo Renzi. Dopo settimane di stop and go, la possibile scissione, o "separazione consensuale", nelle ultime ore sembra essere un processo avviato e difficile da fermare. Almeno stando alle dichiarazioni di Renziani di peso, come Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, intervistato da 'La Repubblica'. Proprio Rosato parla di "separazione consensuale", come ...

Gruppi Renzi verso scissione dal Pd/ Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti : Nuovi Gruppi Renzi in Parlamento, anticipo della scissione dal Pd con Nuovo partito alla Leopolda: le parole dei Renziani e le mosse 'contro' Zingaretti

Con l'uscita di Renzi dal Pd la maggioranza potrebbe persino allargarsi - dice Fornaro : “Credo che una fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd, se l'alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose”. Lo sostiene Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera dei deputati in un colloquio con Il Foglio. Secondo Fornaro l'uscita di Renzi è tracciata “un po' perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno e un po' perché lui appartiene a una storia che non è certo assimilabile a quella della sinistra”. Per il deputato ...

Nessuno scandalo se Renzi dovesse decidere di uscire dal Pd - dice Bettini : Fosse per lui l'alleanza elettorale con i 5Stelle “andrebbe fatta ovunque” anche se “non possiamo calare dall'alto uno schema che rischia di essere improvvisato”. Per il momento, allora, Pd e M5s “devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati”. Perché “solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini”. È quanto sostiene Goffredo Bettini, ex parlamentare Pd in Italia e a Strasburgo, che ...

Fornaro (Leu) dice che l’asse solido con il M5s può spingere Renzi fuori dal Pd : Roma. Con quella sua pacatezza che a volte sembra quasi indolenza, Federico Fornaro lo dice in un sospiro: “Credo che una fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd, se l’alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose. Un po’ perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno – ragiona il c

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I Renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...

Lo schema Franceschini può accelerare l’uscita di Renzi dal Pd : Roma. L’idea, in verità, c’è da tempo. E non a caso i vertici del Pd emiliano avevano già provato, nei giorni scorsi, a sondare il terreno. “Un’alleanza elettorale? Dobbiamo chiedere a Roma”, s’erano sentiti rispondere, dai consiglieri regionali grillini, gli uomini di Stefano Bonaccini. E infatti s

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Lo scisma sarebbe lacerante» : Il segretario del Partito democratico: «Con il M5S serve una visione comune». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Zingaretti su Renzi : "Va via dal Pd? La gente non capirebbe il motivo di uno scisma" : “Non ho avuto modo di parlare con Renzi su questo. Leggo tutti i giorni sui giornali queste voci”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Porta a Porta in onda stasera, rispondendo a una domanda su una possibile uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Suggerisco ai giornalisti - ha aggiunto Zingaretti - di chiedere anche il perchè. Non capisco i motivi che dovrebbero essere alla base di un fatto ...

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Spero di no - evitiamo lo scisma - non avrebbe senso» : Il segretario del Partito democratico: «Non avrebbe alcuna ragione di essere». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

"Con Renzi fuori dal Pd? Per ora non è all'ordine del giorno". Bellanova promette chiarezza : ″È un tema che non è all’ordine del giorno in questo momento”. Così in un’intervista al Corriere della Sera la ministra alle Politiche agricole alimentari, Teresa Bellanova, in merito a una scissione all’interno del Partito democratico. Seguirà Matteo Renzi? “Tutti votiamo il governo Conte - spiega - Renzi è quello che più ha lavorato perché questo Paese non ...

La sinistra a sinistra del Pd può spingere Renzi fuori dal Pd : Roma. “Non basta essere contro Salvini”, dice oggi Matteo Renzi a poco più di un mese dalla Leopolda. La “Leopolda del decennale”, come l’ha ribattezzata il senatore di Scandicci, potrebbe essere accompagnata dalla gestazione dei gruppi parlamentari Renziani autonomi dal Pd (alla Camera si può fare,

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...