Questi strani marsupiali giganti pesavano oltre 1000 kg e avevano un arto unico tra i

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) Studiando i reperti fossili di 60 esemplari di paleorchestidi,preistorici vissuti in Australia per 25 milioni di anni, un team di paleontologi non solo ha determinato le loro enormi dimensioni - potevano superare i mille kg di peso -, ma ha anche scoperto che i più grandiuncon l'articolazione del gomito bloccata, una caratteristica unica tra i mammiferi.

