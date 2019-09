Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos Salute) – “re in ‘Mamma Mia’ è stata la realizzazione di unche avevo sin da piccola. A 50 anni mi sembra impossibile che io abbia avuto questa possibilità, mi sento fortunata. Non mi sembra vero di avercela fatta. Ho deciso di farlo perché mi mancava questa cosa nella vita. Mi stimolava mettermi alla prova. Ce l’ho messa tutta”. Così Paola Fiacconi,con emofilia e liberator del progetto ‘Libera la Vita. Storie di sogni che l’emofilia non può fermare’, ha descritto nei giorni scorsi a Milano il percorso che l’ha portata a realizzare ildire nel musical ‘Mamma mia’. “I limiti della malattia – ha detto – sono quelli che ti porti dietro da bambina. La disabilità la vivi da quando sei piccola, soprattutto per emofilici della mia età. ...

TV7Benevento : Paziente emofilica recita in 'Mamma mia': 'Un sogno fin da piccola'... -