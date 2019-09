Navigator al via | molta formazione | pochi contatti con i disoccupati

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 16 settembre 2019) Nel Lazio colloqui qualitativi per favorire i ricollocamenti, in Toscana affiancamento e supporto tecnico agli operatori dei centri per l’impiego. «Siamo professionisti qualificati, possiamo rilanciare le politiche attive»

venti4ore : Navigator campani, niente assunzione: via allo sciopero della fame - notizieoggi_com : Reddito cittadinanza: al via fase 2, ma navigator 'a macchia di leopardo' nelle regioni- - LauraSerpolli : RT @CrackJobsAct: #13s #redditodicittadinanza Precari #AnpalServizi a @CatalfoNunzia: subito stabilizzazione via @Adnkronos -