Muore a 10 anni | aveva mangiato un hamburger contaminato della Lidl

Bambino di 10 anni Muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli : Nolan Moittie, un Bambino francese di 10 anni, è morto dopo aver trascorso gli ultimi otto anni su una sedia a rotelle incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne di un hamburger.Continua a leggere

Incidente sulla Martina Franca – Massafra - moto sbanda paurosamente e esce fuori strada - Muore un uomo di 48 anni : Un brutto Incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che congiunge Martina Franca a Massafra. L’Incidente ha provocato la morte di un uomo di 48 anni, Giuseppe Palanga di Massafra. L’uomo era alla guida di una moto, che per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha iniziato a sbandare paurosamente. L’uomo ha perso il controllo della moto, forse nel tentativo di evitare l’impatto ...

Dramma alla Festa dell’Unità - Muore a 37 anni il medico del Modena calcio : Giuseppe Loschi si è sentito male mentre era nel parcheggio della Festa dell'Unità dove era arrivato con moglie e figlio. Inutili i successivi soccorsi dei sanitari presenti sul posto e del 118. Fatale per lui un arresto cardiaco. "Un vero amico ed un professionista sempre pronto ad aiutare il prossimo in campo e nella vita di tutti i giorni" hanno ricordato dal Modena calcio.Continua a leggere

Incidente Agrigento - auto si ribalta e finisce in una scarpata : Alfonso Muore a 24 anni : Alfonso Taglialavoro è morto nel corso di un Incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla Palermo-Agrigento, all'altezza dell'ex stazione ferroviaria di Comitini: aveva appena riaccompagnato la fidanzata a Casteltermini e stava tornando a casa quando la sua auto si è ribaltata finendo in una scarpata per cause in via di accertamento.Continua a leggere

Scontro fatale tra moto e auto : Muore un ragazzo di 24 anni : Il terribile incidente è avvenuto nella notte a Torino: la vittima è Mattia Attademo. La moto del giovane è finita contro...

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’auto lo travolge : ragazzo di 13 anni Muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

Mangia solo cibo spazzatura : Muore a 13 anni : Sotto accusa anche il comportamento della madre: la donna non avrebbe fatto nulla per correggere le abitudini alimentari...

Moto si disintegra contro un palo. Daniele - cuore biancoceleste - Muore a 26 anni : Aveva solo 26 anni, Daniele Calcatelli, il ragazzo morto in un incidente stradale avvenuto nella serata del 12 settembre, alle 22:55 circa, in via Casilina, all’altezza del civico 1830, a Roma. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Daniele Calcatelli, a causa del violento impatto, è morto sul colpo. Il giovane è stata la terza vittima del giovedì di sangue a Roma dopo Fabio Scopelliti morto sulla Tangenziale est, e ...

Tragedia in crociera : Matteo sviene - batte la testa e Muore a 33 anni : Una tragica morte quella di Matteo Sartori, 33enne di Piove di Sacco (Padova), ma residente a Fossò, in provincia di Venezia. Un piccolo taglio, un lieve malore e una caduta: batte la testa e perde conoscenza. Il tutto è accaduto nel corso di una crociera a bordo di una nave della Msc, mentre l’imbarcazione era al largo dell’Albania, nella serata del 7 settembre. Il giovane è poi morto dopo alcuni giorni di agonia.--L’uomo era in vacanza con la ...

Precipita dal terzo piano - la bellissima ex reginetta di bellezza Muore a 29 anni : Annamaria Sorrentino, ex Miss Campania, originaria di Melito in provincia di Napoli, è morta. La bellissima, non udente, aveva solo 29 anni quando, in vacanza col marito in Calabria, a Parghelia, vicino Tropea, è Precipitata lo scorso 16 agosto da un appartamento al terzo piano. La donna aveva litigato con il marito, poi il volo di 5 metri, poi la morte, due giorni di agonia. Annamaria Sorrentino è morta all’ospedale Pugliese-Ciaccio di ...

Sassari : ragazza di 24 anni Muore per meningite : Questa notte, poco dopo mezzanotte, una ragazza di 24 anni originaria della provincia di Sassari è morta a causa di una meningite. La giovane era stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, già in condizioni disperate, da un' ambulanza del 118 poche ore prima, ed era stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione della struttura, ma, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per riuscire a salvarle la vita, la ragazza ...