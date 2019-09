Iran | il pugno di ferro contro gli scioperi degli operai continua E ora arrivano le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) In, il 2018 era stato un anno segnato da un numero senza precedenti die manifestazioni per rivendicare migliori condizioni di lavoro e per protestarei ritardi o i mancati versamenti dei salari. La repressione delle proteste era stata feroce: almeno 467 lavoratori arrestati (tra cui 278 camionisti e 23 insegnanti), decine di condanne a pena detentiva e migliaia di frustate come pena accessoria. Ildiprosegue ancora. Il 7 settembre la sezione 28 del Tribunale rivoluzionario di Teheran ha emesso sette condanne nei confronti di tre organizzatori delle proteste dello scorso novembre allo zuccherificio Haft Tappeh della provincia del Khuzestan e di quattro giornalisti che le avevano seguite. Esmail Bakhshi, arrestato il 20 gennaio, è stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere e 74 frustate per “diffusione di menzogne”, “offesa alla Guida suprema” e ...

