Il dominio della paura

Risultati Premier League - dominio City - beffa per il Chelsea : il programma completo della quarta giornata e la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Il campionato inglese è arrivato alla sua quarta giornata. Il piatto forte è come sempre al sabato, con tante sfide. Nel primo match solo un pareggio per il Manchester United contro il Southampton, non decolla la stagione per i Red Devils, in trasferta non basta la rete siglata da Daniel James. Tutto facile per il Manchester City che ha dominato davanti al pubblico amico contro il Brighton, grande ...