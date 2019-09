Anticipazioni Temptation Island del 16 settembre | entrano Gabriele e Silvia | Anna in crisi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) È tutto pronto per la seconda puntata diVip 2, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi 16, infatti, fidanzati e tentatori torneranno in onda in prima serata su Canale 5, con sorprendi novità riguardanti il loro percorso. Una nuova coppia sbarcherà in Sardegna per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo dopo la fuga di lui avvenuta la scorsa settimana e la conseguente espulsione. Al loro posto arriverà il figlio di Pippo Franco con la sua fidanzata ma potrebbe non essere l'unica sostituzione in vista nell'appuntamento odierno. Si fanno insistenti le voci secondo le quali anche un'altra coppia uscirà di scena dopo il falò di confronto anticipato. Spazio anche al percorso di altri protagonisti a partire daPettinelli, per nulla felice nel vedere i video riguardanti il suo fidanzato. Non se la passerà meglio Simone Bonaccorsi, alle prese un ...

