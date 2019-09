A Short Hike - recensione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Aè frutto di un'ispirazione inattesa: l'autore, Adam Robinson-Yu, aveva deciso di prendere una pausa dal progetto del suo gioco di ruolo e per questo motivo aveva iniziato a realizzare alcune ambientazioni naturali, panorami immersi nella natura in grado di rievocare la pace e la tranquillità delle scampagnate della propria giovinezza; quello che inizialmente era stato pensato come intervallo per il corpo e la mente, si è infine trasformato in un progetto a sé stante.Il concept dietro Aè rimasto inalterato nel tempo e la collaborazione con Mark Sparling, compositore dell'OST di gioco, non ha fatto che esaltarlo: protagonista del titolo è Claire, una giovane uccellina partita in compagnia della zia per qualche giorno di pausa dal tran tran della vita urbana. Inizialmente restia alla gita fuori porta e infastidita dall'assenza di copertura della rete telefonica, ...

