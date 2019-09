Roma-Sassuolo | Fonseca non rischia Smalling | prima chiamata per Miki e Kalinic

Fonte : romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2019)– Sosta alle spalle e ripresa del campionato alle porte. Dopo due settimane di stop per gli impegni con le nazionali torna la serie A. Lasarà impegnata questo pomeriggio alle 18 nella gara casalinga contro il, per la terza giornata della manifestazione corrente. I giallorossi vanno alla caccia del primo successo stagionale dopo i 2 pareggi ottenuti con Genoa e Lazio, per ilinvece 3 punti ottenuti nell’ultimo impegno con la Samp e una sconfitta all’esordio contro il Torino. QuiNon ci sarà, bloccato da un affaticamento muscolare e costretto a saltare il debutto con la sua nuova squadra. Chi invece farà laapparizione in giallorosso sono Nikola, arrivato dall’Atletico di Madrid e Henrikh Mkhitaryan, prelevato dall’Arsenal. Quest’ultimo in particolare, arrivo last minute in quel di Trigoria, è il ...

GoalItalia : Non solo Ünder: nella Roma si ferma anche Smalling ?? - SassuoloUS : #RomaSassuolo: sono 23 i convocati neroverdi - socios : ??Socios slide in my DM’s x @officialASRoma Giallorossi, abbiamo due paia di biglietti VIP per Roma-Sassuolo. Se v… -