Pensiero del 15 Settembre 2019

Atalanta - Gasperini parla alla vigilia del Genoa ma il Pensiero è alla… Champions League : Missione riscatto in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta nella gara contro il Torino. “La Champions con l’Atalanta ha un sapore diverso da quella con l’Inter, perche’ ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Genoa, confronto tra l’esperienza nella ...

Elisabetta Gregoraci - Nathan Falco in sala operatoria a 9 anni. Pensiero commovente : "Ho qui delle foto..." : In queste ore Eilisabetta Gregoraci ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post per rassicurare tutti i suoi fan. Il piccolo Nathan Falco, infatti, nato 9 anni fa dalla relazione con l'ex marito Flavio Braitore, è in ospedale. Leggi anche:Gregoracci e Flavio Briatore, di nuovo insieme per il pri

Pensiero del giorno – Leggerezza : Penso che, se riuscissimo ad alleggerire i nostri pensieri, il mondo sarebbe migliore. La mattina dovemmo alzarci con il sorriso sulle labbra e continuare le attività della giornata tenendo presente gli aspetti positivi di ogni situazione. Infine, ringraziare e provare gratitudine. Non è facile per me come per tutti, ovviamente. Siamo stati abituati da varie parti in causa a vedere il lato negativo delle cose, a lamentarci, a volere sempre ...

«Jojo Rabbit» - contro la violenza del Pensiero nazista alla maniera di Chaplin : Taika Waititi ,il regista degli ultimi film dedicati a Thor, come non l’abbiamo mai visto, nelle vesti di un’inedita versione di Hitler in Jojo Rabbit, film di cui il regista è anche interprete e sceneggiatore. La pellicola, infatti, costituisce una coraggiosa operazione cinematografica di satira nei confronti del (neo)nazismo. Il film, che sarà nelle sale statunitensi il prossimo 18 ottobre, non ha ancora una data di uscita italiana e nel ...

Pensiero del giorno – Passato Presente e Creazione : A volte do uno sguardo al Passato. Non è buona norma soffermarsi su episodi ormai trascorsi. I saggi raccomandano di vivere il Presente il più possibile. In effetti, il Passato è ricordo, sensazioni impresse nell’anima e il futuro è soltanto aspettativa. La realtà è il Presente, sospeso tra ieri e domani. Guardando indietro, ho realizzato che il mio comportamento abituale, non studiato né programmato, è stato quello del cambiamento. Ho fatto ...

Pensiero del giorno -Vita ed Espansione : Continuando il discorso sulla vita, mi colpisce a volte l’immagine del rispostiglio posto nel sottoscala buio di casa Dursley dove era alloggiato Harry Potter, oppure della lampada dove era imprigionato il genio di Aladino. Penso che, nonostante il nostro enorme potenziale, viviamo costretti tra quattro minuscole pareti oppure tra il metallo di una lampada. Sono convinta che siamo fatti per espanderci, che la nostra vera natura sia ...

Pensiero del giorno – Vita e Conoscenza : Che cos’è la Vita sulla Terra? E’ uno sprazzo di luce. Tutto risulta più vivido e intenso poiché sappiamo che è uno stato provvisorio. Come nel corso di un temporale i fulmini durano il tempo di un battito di ciglia, così facciamo la nostra comparsa sul pianeta; emettiamo luce e, dopo un attimo, scompariamo alla vista; come tutti i temporali, lasciamo una scia di elettricità e di energia che serve a migliorare la situazione umana. La nostra ...

Morte Gimondi – Domani la salma lascia Taormina - il Pensiero della figlia Norma : “un papà eccezionale sotto ogni aspetto” : Il dolce pensiero di Norma Gimondi: la figlia di Felice ricorda il papà dopo la tragica Morte di ieri a Giardini Naxos La Procura di Messina ha deciso oggi di non disporre l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi, morto ieri a Giardini Naxos colpito da un malore, per cause naturali. Dopo l’ok del medico legale, il magistrato ha deciso di far partire la salma dell’ex ciclista italiano per fare ritorno dai suoi cari. Domani ...

Pensiero del giorno – L’Orizzonte : Ho provato, facendo un bagno in mare, ad estraniarmi dalla realtà tangibile per pensare al divino. Guardando L’Orizzonte, dove l’acqua si infrange contro il cielo, ho vissuto un attimo di eternità. La spiaggia alle mie spalle non esisteva più e le rocce sui fianchi erano invisibili. Esistevo soltanto io immersa in elementi naturali. Di mattina, l’acqua era verde, quasi trasparente. Poi sono apparse due barche che, invece di riportarmi alla ...

Tav - Laus (Pd) ai 5 Stelle : “Avete inaugurato l’Alta velocita` del Pensiero”. E contro Airola : “Sei rimasto in mutande” : Tensione in Aula nel giorno del duello finale sulle mozioni Tav. Ad attaccare i 5 Stelle il renziano Mauro Laus, senatore del Partito democratico, da sempre pro-Alta velocità Torino-Lione: “Siete vergognosi. Oggi avete inaugurato l’alta velocità del pensiero perché siete riusciti a cambiare idea in un anno, complimenti”, ha spiegato sarcastico. E ancora, rivolto al pentastellato Alberto Airola, tra i parlamentari più esposti ...

Pensiero del giorno – La Senilità : Io, che ho 72 anni, mi trovo nella terza età. Mia madre, che ne ha 95, si trova nella quarta. Quali sono i sentimenti che proviamo nella nostra attuale situazione? Mia madre ha sviluppato il senso dell’accettazione. Tutto ciò che deve affrontare come disagi fisici o relazioni umane, lo supera accettandolo e facendone tesoro. Il suo temperamento combattivo e concreto è sfociato nella saggezza. Un insegnamento per me che ho, come tratto ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un Pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

Facebook sogna di leggere il Pensiero. I neuroscienziati : "Testato il decoder del cervello" : I test condotti dai ricercatori dell'Università della California di San Francisco su pazienti epilettici per tradurre gli impulsi elettrici cerebrali trasmessi all'apparato fonatorio. "Siamo riusciti a tradurre in testo buona parte di parole e frasi"

Pensiero del giorno – Amore Incondizionato : La vita interiore di ciascuno di noi è scandita da varie pulsioni. Ci sono le energie messe in opera nella vita di tutti i giorni, le emozioni che muovono le azioni e, infine, i pensieri che portano ad elevarci e a raggiungere varie profondità. Il tratto comune è la scintilla divina che ci caratterizza. Si dice che Dio sia dentro e fuori di noi. La Fisica Moderna lo conferma asserendo che tutti noi viviamo immersi in una rete di energia chiamata ...