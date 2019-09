Lunedì a Roma ci sarà uno sciopero di alcune linee di mezzi pubblici

Trasporti - Lunedì sciopero Roma Tpl : 9.15 E' stato indetto uno sciopero dei Trasporti per lunedì 16 settembre, che riguarderà i lavoratori del consorzio Roma Tpl, che gestisce un centinaio di linee periferiche della Capitale. Lo sciopero è previsto per tutta la giornata, con le fasce di garanzia: comincerà alle ore 8.30 e durerà fino alle 17, poi riprenderà dalle 20 fino a fine servizio. Il servizio sarà invece regolare sulle linee Atac.

Campidoglio - Lunedì ‘Io c’ero’ - 25 anni dopo Pride Roma : Roma – Lunedi’ 9 settembre, alle ore 16.30, si terra’ in Campidoglio, presso la sala Pietro da Cortona, il convegno ‘Io c’ero’ a 25 anni dal Pride di Roma. Organizzato da gaynews.it (il primo quotidiano online lgbti fondato e diretto da Franco Grillini) e da Arco su suggerimento dello storico attivista Vanni Piccolo, l’evento vuole riflettere attraverso filmati e testimonianze su quella che e’ ...

Roma - il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Carlo Delle Piane morto a Roma - Lunedì i funerali : ha girato 110 film - da Totò a Pupi Avati : Lutto nel mondo cinema. È morto a Roma all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L'attore aveva da poco festeggiato i 70...

Previsioni astrali di Lunedì 19 agosto : Ariete romantico - Capricorno capriccioso : lunedì 19 agosto la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno nel segno del Leone. Marte stazionerà in Vergine, e invece il il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Stabile anche Nettuno che transiterà in Pesci....Continua a leggere

M5S : "Renzi-Di Maio? Salvini - stai vaneggiando - sei un giullare". Leghisti a Roma già Lunedì : Matteo Salvini oggi durante una delle conferenze stampa in spiaggia a cui ci ha ormai abituati negli ultimi giorni ha insinuato il sospetto che ci siano in corso trattative per un nuovo governo M5S-PD, nonostante entrambi i partiti abbiano detto di essere assolutamente d'accordo a tornare al più presto al voto. I pentastellati hanno risposto alle insinuazioni del leader della Lega con una nota ufficiale in cui hanno ...

Salvini : “Tutti i parlamentari della Lega Lunedì a Roma” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini ha inviato un sms a tutti i parlamentari della Lega per rientrare a Roma. Il leader ha dato appuntamento alla Camera per le 18 di lunedì. Nella stessa giornata al Senato è stata convocata, alle 16, la capigruppo del Senato che deciderà , presentata questa mattina dalla Lega.L'articolo Salvini: “Tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini convoca i suoi : Lunedì tutti a Roma : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Da Lunedì 5 agosto lavori e chiusure sulla Metro A di Roma - possibili disagi : Da lunedì 5 agosto si aprono tre settimane di possibili disagi per gli utenti della Metro A di Roma. La linea, infatti, verrà chiusa per metà in diverse fasi per eseguire dei lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. In vari tratti verranno sostituiti binari e scambi usurati nel corso del tempo. L'intervento è stato avviato l'8 giugno scorso, con dei primi lavori eseguiti nel corso di sei fine settimana di ...

Carabiniere ucciso a Roma - Mario era sposato da 40 giorni : tornato domenica dal viaggio di nozze. Lunedì i funerali a Somma Vesuviana : La moglie, disperata, urlava di dolore quando hanno portato via il feretro dalla loro casa di Campo de’ Fiori. Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso nella notte fra giovedì e venerdì a Roma, era originario di Somma Vesuviana (Napoli), suo padre, morto circa 10 anni fa, era un fabbro. La madre Silvia, casalinga, il fratello di 31 anni e la sorella di 19 ora lo piangono. Si era sposato da poco più di un mese, il 19 giugno ...